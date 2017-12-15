В Украине вступили в силу новые редакции трех кодексов и заработал новый Верховный суд

С сегодняшнего дня начинает работу новый Верховный суд Украины. Кроме того, в этот день вступают в силу новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства, передает радио Свобода.

Читайте такжеНовый Верховный суд начнет работу 15 декабряРешение о дате вступления в силу кодексов было принято на пленуме нового Верховного суда 30 ноября.

На момент начала работы нового Верховного суда прекращают функционирование старый Верховный суд, Высший административный суд, высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Изменения в Гражданский процессуальный кодекс, в частности об ограничении сроков досудебного расследования, вступят в силу через 3 месяца – 15 марта 2018 года.

Одним из нововведений является появление понятия «примерное дело» и «типовое дело» для ускорения рассмотрения большого количества однотипных административных споров.

Если в производстве одного или нескольких административных судов есть типичные административные дела, можно обратиться в Верховный суд для принятия «примерного» решения. Решение Верховного суда по "примерному делу" подлежит пересмотру Большой палатой Верховного суда в апелляционном порядке.

Также новое процессуальное законодательство вводит штрафы для участников судебного заседания за злоупотребление процессуальными правами.

Кроме того, с 15 декабря начинает функционировать в судах институт приказного производства и досудебного урегулирования спора.

Согласно закону, в судах также будет функционировать единая судебная информационно-телекоммуникационная система, которая фактически является воплощением принципа «электронного судопроизводства».

«Электронный суд» начинает функционировать через 90 дней со дня опубликования государственной судебной администрацией в газете «Голос Украины» и на веб-портале судебной власти объявления о запуске системы.

Кроме того, процессуальными кодексами предусмотрено введение фильтров для кассационного обжалования в зависимости от суммы спора.

3 октября Верховная Рада приняла законопроект №6232, которым предусмотрены новые редакции трех процессуальных кодексов и изменений к еще два кодекса. президент Петр Порошенко 22 ноября его подписал.

10 ноября Порошенко назначил 113 судей на должности судей Кассационного хозяйственного, Кассационного административного, уголовного Кассационного, Кассационного гражданского судов в составе Верховного суда, а 11 ноября вновь назначенные судьи приняли присягу.

Причиной выбора 15 декабря началом работы нового Верховного суда стал день, когда исполнится 100 лет со дня основания Верховного суда УНР.