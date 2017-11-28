В "Голосе Украины" опубликован закон о судебной реформе

В газете Верховной Рады «Голос Украины» опубликован закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№6232).

Читайте такжеПорошенко подписал закон о судебной реформеОтмечается, что в целом этот закон вступает в силу со дня начала работы Верховного суда, определенного решением его пленума в соответствии с законом «О судоустройстве и статусе судей», опубликованном в газете «Голос Украины».

В то же время, изменения в закон «О Высшем совете правосудия», предусмотренные разделом 4 настоящего закона, вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

Кроме того, изменения в ч. 3 ст. 82, п. 4, 6 ч. 1 ст. 106, ст. 133, 147, 152, 155, раздел XII закона «О судоустройстве и статусе судей» также вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

В частности, эти положения касаются осмотра доказательств, удаление из зала судебного заседания, взыскание на основании судебного приказа, оснований для отказа в выдаче такого приказа и содержания такого приказа.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла президентский законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты.

В тот же день перед голосованием за проект закона в целом депутаты пакетом, без обсуждения приняли десятки неподдержанных ранее поправок.

Должностные лица Генпрокуратуры заявляли, что некоторые поправки в Уголовный процессуальный кодекс приведут к закрытию уголовных производств против высоких должностных лиц и убийц, «разрушению следствия» и ограничению прав граждан.

В Национальном антикоррупционном бюро также заявляли, что изменения в УПК парализуют работу органов досудебного расследования и призвали президента ветировать их.

22 ноября президент подписал закон о проведении судебной реформы.

Законом, в частности, предусмотрено создание Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Устанавливается, что в судах, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, их органах и подразделениях функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная система. Она обеспечивает обмен документами в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также фиксирование судебного процесса и участие сторон процесса в судебных заседаниях в режиме видеоконференции.

Определение судьи или коллегии судей (судьи-докладчика) для рассмотрения конкретного дела осуществляется системой в порядке, определенном Кодексом (автоматизированное распределение дел). Она также обеспечивает ведение Единого государственного реестра судебных решений.

Единая судебная информационно-телекоммуникационная система начинает функционировать через 90 дней со дня опубликования Государственной судебной администрацией в газете «Голос Украины» и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования Системы.