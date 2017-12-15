Порошенко на следующей неделе внесет в Раду законопроект об Антикоррупционном суде

Президент Петр Порошенко анонсирует внесение на следующей неделе на рассмотрение Верховной Рады законопроекта об Антикоррупционном суде. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на мероприятии по случаю начала работы нового Верховного суда Украины.

Читайте такжеПосольство США напомнило властям Украины о необходимости создания Антикоррупционного суда«На очереди - законопроект об Антикоррупционном суде. Я знаю, что большая часть общественности, в том числе и юридической общественности, не поддерживает указанный законопроект», - заявил он.

Президент напомнил, что обратился в парламент относительно создания рабочей группы для разработки соответствующего законопроекта, «чтобы я, как президент, мог учесть рекомендации тех или иных фракций Верховной Рады для того, чтобы избежать дискуссий и выйти на компромисс. К сожалению, пока это не было сделано».

Порошенко выразил надежду, что парламент на следующей неделе «разблокирует ситуацию с Антикоррупционным судом, отозвав зарегистрированные законопроекты, которые являются неконституционными и признаны экспертами, в том числе и Венецианской комиссией, такими, которые не отвечают основным требованиям построения судебной системы, антикоррупционного законодательства».

«На следующей неделе я внесу указанный законопроект на рассмотрение Верховной Рады, если она разблокирует и даст возможность зарегистрировать», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Порошенко направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом ВР меры по отзыву законопроекта № 6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно скорее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

По словам Порошенко, представление и регистрация нового законопроекта об Антикоррупционном суде невозможны из-за законопроекта № 6011, который все еще остается включенным в повестку дня сессии ВР, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии его отозвать.

9 ноября парламент трижды голосовал за отзыв законопроекта «Об антикоррупционных судах» с повестки дня сессии, однако безуспешно.

8 декабря Порошенко пообещал в ближайшее время внести в парламент законопроект об Антикоррупционном суде, в котором будут учтены рекомендации Венецианской комиссии.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать скорейшее создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом «О судоустройстве и статусе судей», судьи которого будут избраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд 8 декабря заявил о поддержке планов Порошенко в ближайшие дни подать в Верховную Раду законопроект о создании антикоррупционного суда и призвал депутатов принять его как первоочередной.

Ранее международные партнеры Украины, включая МВФ и Всемирный банк, выразили глубокую обеспокоенность событиями относительно независимых институтов по борьбе с коррупцией, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру.

Реакция партнеров стала ответом на конфликт между антикоррупционных органами и Генеральной прокуратурой, одним из проявлений которого является регистрация в парламенте лидерами «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» законопроекта, который разрешает Верховной Раде выразить недоверие руководителям антикоррупционных органов, что влечет за собой отставку с должности.

Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества МВФ с Украиной.