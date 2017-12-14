"Это провокация!": вопрос украинского журналиста на пресс-конференции Путина привел зал в бешенство (видео)
Слова Цимбалюка не понравились аудитории на пресс-конференции Путина.
Вопросы корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина встретили возгласами "Провокация!".
Путин попросил аудиторию успокоиться и дать украинскому журналисту закончить свой вопрос. Так, Цимбалюк заговорил о военных РФ на востоке Украины и позиции президента РФ по Донбассу.
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"Вы не хотите устроить обмен пленных русских на тех, кто арестован и посажен в России?", – спросил корресподент УНИАН.
Данные высказывания Цимбалюка вызвали возмущение в зале, полном пропагандистов: "Это не вопрос! Это провокация!".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ментально Башкирия близка к Украине, так как корреспондент УНИАН в Москве говорит по-русски без акцента.