Путин заявил, что Украина "в ментальном смысле" находится рядом с Башкирией

14:03, 14 декабря 2017
Политика
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Такой вывод Путин сделал из-за того, что корреспондент УНИАН задал ему вопрос на русском без акцента. 

Владимир Путин на пресс-конференции / фото REUTERS

Президент РФ Владимир Путин считает, что ментально Башкирия близка к Украине, так как корреспондент УНИАН в Москве говорит по-русски без акцента. Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

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«Я вам хочу сказать в отношении того, где находятся Украина и Башкирия. Судя по тому, что вы без акцента говорили на русском языке, то в этом смысле, в ментальном смысле, Башкирия не так уж далеко от Украины по географическому принципу», - заявил Путин, комментируя вопрос, заданный ему корреспондентом УНИАН на русском языке.

Как сообщал УНИАН, в ходе сегодняшней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка, обращаясь к нему, заявила: «Владимир Владимирович, три года назад у нас с вами родился ребенок». После этих слов российский президент перекрестился. 

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Теги: #Украина и Башкирия