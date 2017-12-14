Путин заявил, что Украина "в ментальном смысле" находится рядом с Башкирией

Президент РФ Владимир Путин считает, что ментально Башкирия близка к Украине, так как корреспондент УНИАН в Москве говорит по-русски без акцента. Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

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«Я вам хочу сказать в отношении того, где находятся Украина и Башкирия. Судя по тому, что вы без акцента говорили на русском языке, то в этом смысле, в ментальном смысле, Башкирия не так уж далеко от Украины по географическому принципу», - заявил Путин, комментируя вопрос, заданный ему корреспондентом УНИАН на русском языке.

Как сообщал УНИАН, в ходе сегодняшней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка, обращаясь к нему, заявила: «Владимир Владимирович, три года назад у нас с вами родился ребенок». После этих слов российский президент перекрестился.