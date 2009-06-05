Тигипко: болтать - не мешки таскать, для преодоления кризиса не сделали ничего

17:59, 05 июня 2009
Политика
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Он будет кандидатом в президенты, если...

Сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Украины Сергей ТИГИПКО намерен баллотироваться на пост Президента Украины, если выборы будут проводиться всенародным голосованием.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Если выборы будут перенесены в парламент, вряд ли мне удастся выдвинуть свою кандидатуру», - добавил С.ТИГИПКО.

По его словам, он рассчитывает во время президентских выборов на поддержку избирателей, которые устали от «политиков-болтунов».

«И Западная и Восточная Украина потихонечку дуреет от политиков-болтунов. Я рассчитывать буду на людей, которые прагматично мыслят и хотят реальной независимости и экономических успехов. Я хочу, прежде всего, получить поддержку рациональных людей», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что обещания, которые давались политиками во время прошлой избирательной кампании, не были выполнены.

«Болтать - не мешки таскать. Говорят, хорошо все, но если посмотреть, что сделано для преодоления кризиса, то видно, что ничего», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Трудовая партия Украины на своем съезде заявила, что поддержит С.ТИГИПКО, если он будет баллотироваться на пост Президента Украины.

 

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