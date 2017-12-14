Правда один раз из десяти: эксперты назвали топ украинских политиков-лгунов

Журналисты издания "Новое время" и эксперты факт-чекингового проекта VoxCheck составили рейтинг украинских политиков по количеству неправдивых заявлений. Место в рейтинге определяется суммарной долей неправдивых, манипулятивных или гиперболизированных утверждений.

В ходе исследования эксперты ежедневно отслеживали выступления украинских политиков и собрали 424 цитаты политиков, каждая из которых содержит фактаж - данные, статистику, утверждения, которые можно проверить на основе публичных данных. В рейтинг вошли 15 политиков, которые сделали подобные утверждения в сентябре - октябре.

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Итак, первое место в рейтинге заняла Юлия Тимошенко. 91% высказываний лидера фракции "Батькивщина" были неправдивыми, манипулятивными или гиперболизированными. За два месяца VoxCheck собрал 46 фактических цитат Тимошенко, которые можно проверить. Из них всего четыре были правдивыми - это меньше 10 %.

"Взять правильную статистику и перекрутить ее до неузнаваемости - излюбленный риторический прием лидера Батькивщины. Она либо опускает часть информации, либо подменяет понятия, либо же завышает-занижает оценку. Или же некорректно сравнивает данные", - отмечают эксперты.

За Тимошенко следует лидер партии "За життя" Вадим Рабинович с 86%. Замыкает тройку сопредседатель фракции "Оппоблока" Юрий Бойко с 84%.

Также в первую десятку вошли нардеп Дмитрий Добродомов, Андрей Лозовой, Сергей Соболев, Ярослав Москаленко, а также мэр Львова Андрей Садовый и одиозный политик Михеил Саакашвили.

При этом в топ-5 депутатов, которые озвучивают откровенную ложь вошли Вадим Рабинович, Олег Березюк, Ярослав Москаленко, Александр Вилкул, Дмитрий Добродомов и Сергей Соболев.

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