На словах густо, в голове пусто: насколько эффективно работали нардепы ВР VIII созыва (инфографика)

Сейчас депутаты Верховной Рады VIII созыва на каникулах, поэтому самое время оценить, насколько их работа была эффективной, а отдых заслуженным.

Как свидетельствуют данные аналитиков Corestone Corp, восьмой созыв Верховной Рады Украины был относительно производительнее, чем предыдущие два, хотя только благодаря рекордным показателям первой и, в меньшей степени, второй сессии – как по количеству поданных, так и по количеству принятых законопроектов. Количество поданных проектов законов во время последней, шестой, сессии является наименьшей за весь созыв.

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При этом, процент принятых законопроектов остается очень низким – всего около 15% проектов становятся законами, а среди представленных депутатами – менее 10%.

Как и в прошлых созывах, наиболее эффективным подателем является Президент. Количество законопроектов, поданных Петром Порошенко, наименьшее, однако у них наибольшие шансы стать законами.

По сравнению с прошлыми созывами Верховной Рады, стало подаваться больше проектов по теме "Безопасность и оборона", но вдвое меньше таких, которые касаются международных соглашений.