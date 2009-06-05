Отставку Еханурова включили в повестку дня ВР

Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит вопрос относительно освобождения Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего решения проголосовали 333 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Предложение рассмотреть этот вопрос внесли представители фракции БЮТ.

Кроме того, ВР включила в сегодняшнюю повестку дня по предложениям фракции БЮТ проект закона относительно всеукраинского референдума. “За” принятие такого решения проголосовал 321 народный депутат из 418, зарегистрированных в сессионном зале.