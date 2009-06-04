Пилипишин: команда Черновецкого изолирует киевлян от информации

Председатель Шевченковской райгосадминистрации Киева Виктор ПИЛИПИШИН заявляет, что команда нынешнего мэра столицы изолирует киевлян от информации оппонентов Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПИЛИПИШИН сказал сегодня на пресс-конференции.

“Нам запрещается сегодня общаться с людьми, как напрямую в трудовых коллективах (дано указание запретить наши встречи), так и ведутся договоренности командой ЧЕРНОВЕЦОГО, чтобы мы не вышли в медиа – это уже тоже является фактом”, - отметил он.

Как проинформировал В.ПИЛИПИШИН, последним фактом, после которого «лопнуло терпение», стало то, что не удалось провести информационную кампанию по наработанным собственными силами основным положениям стратегии развития Киева на ближайшие 10 лет. Общественной организацией «Кияни передусім», которую возглавляет В.ПИЛИПИШИН, было заказано и проплачено размещение в Киеве с конца мая на биг-бордах соответствующей информации, которой киевлянам предлагалось приобщиться к разработке указанной программы.

“Практически на следующий день (после размещения этой информации на биг-бордах) была дана команда Киевской городской госадминистрацией о том, чтобы запретить вывешивание, и была дана команда снять уже вывешенные плакаты ”, - рассказал В.ПИЛИПИШИН.

По его словам, бизнес-структурам, которые занимаются размещением рекламы, было предложено: “Или вы снимаете (плакаты ОО «Кияни передусім») и тогда получаете определенные дивиденды и определенную поддержку на городском уровне, или если вы размещаете, тогда по отношению к вам будут разные карательные методы применяться».

«Сегодня эта команда решает, кому что нужно говорить, о чем говорить, когда говорить и как говорить», - возмутился В.ПИЛИПИШИН.

Он сообщил, что в связи с ситуацией вокруг размещения плакатов ОО «Кияни передусім» 2 июня разговаривал с мэром Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, и тот сказал, что не давал команды их снимать, но добавил, что считает, что «эти борды мешают Киеву развиваться и расшатывают ситуацию в городе».

«И поэтому он команды не давал, но считает, что мои борды не должны находиться в Киеве. Это сделали его заместители, но кто – он не знает. Но при этом сказал, что он это решение своих заместителей отменять не будет», - проинформировал В.ПИЛИПИШИН о разговоре с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ.

“Мы на этом не остановимся, будем проводить пресс-конференции, будем обращаться в правоохранительные органы, потому что мы считаем, что это криминальные действия. Будем обращаться к политическим силам, и если нужно будет, тогда и за пределы государства”, - подчеркнул В.ПИЛИПИШИН.

В свою очередь, адвокат Александр ДАНИЛЮК заявил, что такие действия городских властей «содержат признаки тяжких преступлений».

Согласно его объяснению, такие действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями о преднамеренно преступном препятствовании выполнять уставные задачи общественной организации, о противодействии законной хозяйственной деятельности и о злоупотреблении властью и служебным положением вопреки интересам службы.

Адвокат отметил, что звонки в рекламную организацию с угрозами, что если не будут сняты плакаты, то их объекты внешней рекламы будут демонтированы, поступали из приемной первого заместителя председателя КГГА.

“На сегодняшний день мы не можем утверждать, потому что звонки осуществлялись не лично БАССОМ или ЧЕРНОВЕЦКИМ. Но мы думаем, что те люди, которые это делали и осуществляли эти звонки из горгосадминистрации, вряд ли бы это делали по собственной инициативе. Поэтому мы будем обращаться в прокуратуру и по этому факту должно быть возбуждено уголовное дело», - заявил А.ДАНИЛЮК.