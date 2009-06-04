Ющенко обвиняет Тимошенко и Януковича в покушении на демократию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал эксклюзивный комментарий относительно текущей политической ситуации в стране телеканалу «1+1».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, говоря о возможной коалиции между Партией регионов и БЮТ, В.ЮЩЕНКО сказал: «Цель этой политической «сделки» заключается в том, чтобы закрепить на ближайшие 10 лет в Украине власть премьер-министра за ТИМОШЕНКО, но при этом дать гарантию Виктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ, что он будет на этот же срок Президентом Украины... МЕДВЕДЧУК стоит за этим процессом как гарант одной из стран... Это конституционный переворот, это покушение на украинскую демократию».

Первая часть комментария выйдет в эфир сегодня, 4 июня, в 19.30 в программе «ТСН», вторая - в воскресенье, 7 июня, в 19.30 в программе «ТСН-неделя».