В ЧФ РФ возмущены: милиция проверяет документы у их моряков

Черноморский флот Российской Федерации заявляет о задержаниях севастопольской милицией моряков-черноморцев для проверки подтверждающих законность пребывания на территории Украины документов.

«По докладам командиров воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации, в последнее время имеют место случаи, когда сотрудники УМВД в городе Севастополе останавливают военнослужащих ЧФ, перемещающихся как пешим порядком, так и на транспортных средствах, принадлежащих Черноморскому флоту, и подвергают их проверке на предмет наличия при себе документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины», - говорится в заявлении Службы информации и общественных связей ЧФ РФ, текстом которого располагает УНИАН.

По данным пресс-службы ЧФ России, сотрудники милиции ссылаются «на выполнение ими Указа Президента Украины №705\\2008 от 13 августа 2008 года "О ситуации вокруг перемещений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины"». При этом, заявляют в ЧФ, этот документ «не является составной частью законодательства Украины о свободе перемещений».

Командование ЧФ России подчеркивает, что законность нахождения российского флота, статус, а также вопросы его функционирования на территории Украины регулируются межгосударственными соглашениями. В частности, Соглашением между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года.

«Статьей 11 этого соглашения предусматривается, что "лица, входящие в состав воинских формирований, вне мест дислокации могут находиться в установленной форме одежды в соответствии с порядком, действующим в Вооруженных силах Российской Федерации". Действующий в Вооруженных силах РФ порядок предусматривает наличие у военнослужащих только удостоверений личности или военных билетов. Кроме того, ни в одном из законов Украины, регулирующих вопросы перемещений нет положения, которое бы предписывало лицам, законно пребывающим на территории Украины, постоянно иметь при себе отметку о регистрации в органах МВД Украины», - говорится в заявлении Черноморского флота РФ.

В этой связи, отмечает Служба информации и общественных связей ЧФ России, «вызывают удивление действия сотрудников милиции, которые должны стоять на страже соблюдения законов и прав человека, а фактически сами нарушают законодательство Украины, препятствуя свободному перемещению».

«Командование Черноморского флота рассматривает данные случаи как неуважение статуса воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации и недружественный шаг, направленный на ухудшение российско-украинских отношений», - подчеркивается в заявлении.

Командование флота направило протест в Управление МВД Украины в Севастополе. В документе ЧФ РФ требует от милиции «немедленно прекратить противоправные действия» в отношении моряков-черноморцев.

О происходящих в Севастополе событиях проинформированы Посольство Российской Федерации в Украине и Министерство иностранных дел России, добавили в Службе информации и общественных связей ЧФ РФ.