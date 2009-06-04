Тимошенко топит украинские ТЭС?

Поддерживая на плаву угольную отрасль, Украина "топит" отечественную тепловую генерацию, пишет еженедельник «Коментарі:».

По данным издания, на протяжении последних десяти месяцев энергетики за счет оформления трех кредитов в государственном "Ощадбанке" на общую сумму 1,525 млрд. грн. закупили приблизительно 2,5 млн. тонн угля. Первый заем (лимит 400 млн. грн.) генкомпании оформили в сентябре 2008 г., второй (625 млн. грн.) - в декабре 2008 г., третий (500 млн. грн.) - в апреле 2009 г. Благодаря этому, запасы «черного золота» на складах государственных ТЭС на 2 июня составляют 3,379 млн. тонн.

Три месяца назад Кабмин официально объявил о намерении «создать стратегический баланс угля объемом до 5 млн. тонн». Если учесть нынешний объем загрузки складов теплоэлектростанций, а также то, что их максимальные возможности равняются 4,316 млн. тонн, то выходит, что для выполнения правительственной задачи энергетикам придется купить еще почти 936 тыс. тонн угля. Если принять во внимание то, что до последнего времени тепловые электростанции закупали уголь в среднем по 615 грн./тонну (с НДС), то для того чтобы загрузить склады под завязку, им необходимо найти еще как минимум 575 млн. грн. При этом также стоит учитывать, что в мае тепловая генерация рассчиталась с горняками только на 70%, поэтому на сегодня задолжала шахтерам за майские поставки приблизительно 427,5 млн. грн.

Нынешнее финансовое положение энергокомпаний не позволяет им оплатить эти многомиллионные суммы, ведь они уже давно работают с отрицательной рентабельностью (на производстве 1 кВт/ч тепловая генерация сегодня получает убыток 6 коп.). Повышение же тарифа невозможно из-за президентского моратория на повышение цен на электроэнергию на период экономического кризиса. Поэтому тепловая генерация сможет оплатить уголь двумя путями: или за счет очередного оформления банковских кредитов, или государство решится на изменение правил игры на рынке, как это было сделано постановлением Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) №561.

Настоящим документом ведомство Валерия КАЛЬЧЕНКО обязало ГП «Энергорынок» в ручном режиме распределить 239,272 млн. грн., которые в ближайшее время должно получить как погашение долга от Государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтеренерго», среди нескольких энергогенерирующих компаний. 45,222 млн. грн. из этой суммы уйдут ОАО «Донбассэнерго», 65,56 млн. грн. - ОАО «Центрэнерго», а остальные 128,489 млн. грн. - ОАО «Западэнерго». По данным «Коментарів:», эти средства сразу будут направлены на погашение долгов перед горняками, которые образовались в связи с неоплаченными поставками угля на протяжении апреля и составили на 1 мая 238 млн. грн.

Сейчас ни в НКРЭ, ни в НАК «ЭКУ» не говорят о том, каким из двух путей энергокомпании будут финансировать приобретение угля. В то же время источники «Коментарів:» в отрасли допускают, что для закупки угля сейчас могут быть задействованы средства Госкомрезерва. По их данным, на этой неделе состоится заседание парламентского комитета по вопросам промышленности, регуляторной политики и предпринимательства, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос.

Но в любом случае государственной тепловой генерации понадобится несколько лет на то, чтобы выбраться из долговой ямы, в которой она оказалась вследствие решения страны искусственно создать потребительский спрос на уголь, констатирует издание.

Такую стратегию, отмечает издание, можно было бы оправдать тем, что за счет спроса на продукцию государственных шахт страна обеспечивает работой и зарплатой шахтеров. Но значительную часть средств, которую тепловая генерация оплачивает ГП «Уголь Украины» (монополист Оптового рынка угольной продукции Украины), тратится никак ни на эти цели.

Так, по данным источников, в целом за 2008 год угледобывающие предприятия Минуглепрома закупили у коммерческих структур и реализовали потребителям (через «Уголь Украины») свыше 1,5 млн. тонн угля на сумму более чем 919 млн. грн. Это при том, что на складах шахт министерства на начало текущего года находилось свыше 1,4 млн. тонн рядового угля и почти 930 тыс. тонн готовой угольной продукции.