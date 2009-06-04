Тимошенко отправила Турчинова и Медведько в следственный изолятор

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО безотлагательно провести тщательную проверку информации о трагическом инциденте в Кировоградском следственном изоляторе.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО поручила проверить информацию Винницкой правозащитной группы относительно обстоятельств, приведших к смерти гражданина Анатолия Левчуня, который находился в Кировоградском следственном изоляторе.

Согласно поручению, А.ТУРЧИНОВ и А.МЕДВЕДЬКО должны проинформировать Кабмин о результатах проверки в трехдневный срок.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июня в больнице умер 22-летний А.Левчуня, который накануне было жестоко избит в Кировоградском СИЗО.

По данным Винницкой правозащитной группы, 8 апреля мужчина в удовлетворительном состоянии был заключен в Кировоградский СИЗО Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний. 29 мая Винницкая правозащитная группа сообщила о том, что задержанный находится в реанимационном отделении Кировоградской больницы №1 в критическом состоянии со следами очевидных издевательств и побоев на теле.