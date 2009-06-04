Ющенко уже дышит в спину Тимошенко

В Украине больше нет «помаранчевых» и «бело-голубых». Все теперь миротворцы и готовы перегрызть горло тому, кто захочет быть самым главным примирителем страны, отмечает еженедельник «Комментарии:», подводя информационные итоги весны-2009.

В частности, участие в «миротворческих» действиях позволило Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО улучшить показатели упоминаемости в масс-медиа.

Уволив Виктора БАЛОГУ и назначив руководителем своего Секретариата Веру УЛЬЯНЧЕНКО, В.ЮЩЕНКО в мае сократил отставание от Юлии ТИМОШЕНКО до 1,04 раза, пишет издание. (В марте отставание В.ЮЩЕНКО от Ю.ТИМОШЕНКО составляло 1,52 раза.)

В первой пятерке рейтинга, как и зимой, спикер парламента Владимир ЛИТВИН (3-е место) и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ (5-е место). На волне скандала на четвертое место вышел министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО (зимой был восьмым).

В результате снижения активности действий на газовом информационном фронте ухудшили свои показатели участники зимней газовой войны. Руководитель «Нафтогаза» Олег ДУБИНА и руководитель Минтопэнерго Юрий ПРОДАН по итогам весеннего сезона не попали даже в полусотню лидеров по упоминаемости в СМИ (по итогам зимы они заняли, соответственно, 7-е и 36-е места.)

Также не попал в полусотню наиболее упоминавшихся экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, который зимой был 33-м, а совладелец компании RosUkrEnergo Дмитрий ФИРТАШ опустился с 11-й позиции на 21-ю.

В марте благодаря событиям вокруг «Нафтогаза» на шестую ступень в рейтинге поднялся руководитель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и на десятую - его первый заместитель Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, однако в апреле-мае их упоминаемость снизилась в несколько раз, так что по итогам весны В.НАЛИВАЙЧЕНКО досталось 9-е место, а В.ХОРОШКОВСКОМУ - 22-е.

Ухудшили свои показатели упоминаемости и участники зимнего финансово-банковского информационного противостояния. Председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ опустился на 14-е место (6-е место по итогам зимы). Его первый заместитель Анатолий ШАПОВАЛОВ, который зимой стал 22-м, не вошел даже в полусотню лидеров. Один из главных критиков В.СТЕЛЬМАХА - председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО - также выпал из первой полусотни (зимой занял 25-е место).

Киевский мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который занял 4-е место по итогам зимы, весной опустился на 6-е. Не попали в полусотню чаще всего упоминавшихся по итогам весны ни Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, ни секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ. Из конкурирующих с командой Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО киевских команд в верхушку общеукраинского рейтинга попал только Виталий КЛИЧКО (11-е место), но этот результат, как и в предыдущие сезоны, был преимущественно обеспечен боксерскими успехами и планами самого Виталия и его брата Владимира.

В связи с перипетиями вокруг Евро-2012 попали в числу 50 лидеров президент ФФУ Григорий СУРКИС, мэры Харькова и Львова Михаил ДОБКИН и Андрей САДОВЫЙ.

Благодаря успеху на выборах в Тернопольский облсовет весной в полусотню лидеров вошел лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.