Тимошенко: европейский проект не завершен - там еще нет Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что экономические проблемы, вызванные кризисом, не смогут сбить восточноевропейские страны, в том числе и Украину, с пути свободы и демократии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Кракове в ходе празднования 20-летней годовщины падения коммунистического режима в Польше.

«Сложности, которые мы переживаем сегодня, они просто бледнеют по сравнению с теми вызовами, которые удалось преодолеть для свержения тирании. Мы не позволим этим проблемам, сегодняшнему кризису, сегодняшним сложностям сбить нас с курса - с курса свободы, демократии и благополучия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что сегодня мало отдавать дань уважения событиям 20-летней давности, нужно продолжать освобождение от остатков тоталитарного режима, некоторые из которых еще живы.

«Мой друг премьер-министр Польши (Дональд ТУСК – УНИАН) успешно в кризис преодолевает все сложности, и я желаю ему успехов в этом и процветания Польше», – сказала она.

Вместе с этим, Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что Украина все же станет членом Европейского Союза.

«Европейский проект пока еще до конца не завершен. Не завершен потому, что там еще нет полноценного участия Украины (аплодисменты в зале - УНИАН). Но хочу обратиться ко всем вам, обратиться ко всем моим коллегам из Европейского Союза, хочу обратиться ко всем полякам, к моему другу господину Д.ТУСКУ, который нам всегда помогал, сейчас в зале присутствует и бывший Президент Польши господин КВАСНЕВСКИЙ, которого называли защитником украинских евроинтеграционных стремлений. Я хочу поблагодарить вас за то, что Польша является одной из тех стран, которая настойчиво пытается проложить для Украины путь туда, где вы уже есть (в ЕС – УНИАН). Мы вам завидуем, но верим в то, что Украина будет в Европейском Союзе», - сказала она, подчеркнув, что Украина умеет побеждать, но иногда для этой победы необходимо дополнительное время. При этом она напомнила о победе футбольной команды «Шахтер» в финале Кубка УЕФА.

Свое выступление премьер Украины закончила фразой на польском языке: «Пусть наша солидарность живет тысячу лет».