Родственников Жвании вызывали в Генпрокуратуру почти каждый день?

4 июня Печерский районный суд города Киева отменил постановление следственной группы Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении последнего уголовного дела в отношении народного депутата Украины Давида ЖВАНИИ. Об этом сообщил защитник депутата в суде Геннадий МОСКАЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

По словам Г.МОСКАЛЯ, начиная с 18 мая 2008 года, Д.ЖВАНИИ и его защитникам приходилось опровергать в судах разных инстанций "абсурдные обвинения в незаконном проживании на территории Украины, незаконном получении удостоверения иностранца на временное проживание, получении украинского гражданства и паспорта гражданина Украины, а также незаконном получении в 1990 году в Грузии паспорта образца СССР и другие обвинения". Как отмечает Г.МОСКАЛЬ, "за данное время следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины, которая расследовала отравление Виктора ЮЩЕНКО, обвиняя Д.ЖВАНИЮ в причастности к отравлению Президента Украины, пыталась отобрать у него и уничтожить паспорт гражданина Украины, лишить его украинского гражданства, депортировать за пределы Украины и запретить ему въезд в страну".

По словам Г.МОСКАЛЯ, преследование велось в рамках уголовного, административного и гражданского судопроизводства и сопровождалось нарушениями Конституции Украины, Законов Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», «О контрразведывательной деятельности», «О статусе народного депутата Украины», в отношении Д.ЖВАНИИ "проводились целые серии незаконных оперативно-розыскных мероприятий - прослушивание телефонных разговоров, незаконное проникновение в частное жилье и служебное помещение, установление прослушивающих устройств и аппаратуры, визуальное наблюдение, вмешательство в личную жизнь, прикрытие под видом оперативных мероприятий разного рода провокаций, раздача интервью, которые нарушали его честь достоинство и деловую репутацию". "Почти каждый день в Генеральную прокуратуру Украины вызывались родственнике Д.ЖВАНИИ, его друзья и знакомые, а также бывшие бизнес-партнеры и работники фирм, где их в грубой форме допрашивали, хотя эти допросы не имели никакого отношения к отравлению Президента Украины В.ЮЩЕНКО", - отмечал защитник.

Он говорит, что Д.ЖВАНИИ звонили по телефону неизвестные с угрозами и требованиями срочно выехать из Украины. "Ответственные работники Секретариата Президента Украины в категорической форме также требовали от Д.ЖВАНИИ немедленно выехать из Украины, при этом обещали закрыть уголовные дела в отношении него и не открывать их в будущем", - говорит Г.МОСКАЛЬ.

Он сообщил, что Д.ЖВАНИЯ обратился к Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, которая занимается расследованием обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО, и попросил членов комиссии дать правовую оценку данным фактам.