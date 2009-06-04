Костенко пригрозил Тимошенко и Януковичу «развалить» коалицию

Как только ПР и БЮТ внесут в Верховную Раду свой проект изменений в Конституцию, который, в частности предусматривает перенесение выборов Президента в парламент, УНП объявит о своем выходе из парламентской коалиции, переходе в оппозицию и будет инициировать выход из коалиции всей фракции Наша Украина – Народная Самооборона. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил лидер УНП Юрий Костенко.

Нардепа беспокоит, что “впервые за последние годы политический процесс между двумя партиями ведется в тайном режиме”, никто не видел проектов документов, которые готовятся будущими членами коалиции, напомнил политик. По мнению Костенко, это больше похоже на подготовку переворота.

Изменения, которые готовятся, полностью противоречат Конституции и основам демократии, считает политик. По мнению Костенко ПР и БЮТ стремятся создать единый центр управления государством, это, по мнению политика является началом создания тоталитарной страны.

В экономике, добавил он, также произойдут “неприятные” для национального товаропроизводителя изменения из-за того, что “это объединение представляет лишь интересы большого капитала”. Правительство уже сейчас все проблемы пытается решить за счет малого и среднего бизнеса.

Еще одной претензией стало то, что члены будущей коалиции, как считает Костенко, уже сегодня демонстрируют отход от интересов Украины. В частности в вопросах газовых договоренностей с Россией и черноморского флота.

В связи с этим Костенко напомнил, что “нынешняя коалиция держится лишь за счет двух голосов УНП”.

Напомним, что в случае выхода одной из парламентских фракций из состава действующей коалиции, или снижения ее численного состава до менее чем 226 нардепов, во-первых: у Президента Украины появляется конституционная возможность объявить о досрочном роспуске Верховной Рады (если в установленный законом срок не будет объявлено о создании нового парламентского большинства). Во-вторых: Тимошенко лишится своего “главного козыря” – “присоединения” ПР к уже существующему большинству в интересах общественного согласия и антикризисных действий.