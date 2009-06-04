Литвин наконец сказал, чего хочет он сам

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за расширение существующей коалиции за счет фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в парламенте.

По словам председателя ВР, переговоры о возможности существования нового состава коалиции, конечно, ведутся. При этом он не отрицал, что по данному вопросу встречается как с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, так и с лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В.ЛИТВИН заметил, что на этих встречах обсуждаются как вопросы дальнейшего развития страны, так и новой расстановки политических сил.

По словам В.ЛИТВИНА, он выступает за то, чтобы после определенного уровня согласования позиций эти переговоры приобрели открытость.

В.ЛИТВИН отметил, что на сегодня речь идет об или создании новой коалиции, или о расширении существующей. «Я являюсь сторонником того, чтобы была расширена коалиция», - сказал он.

По его словам, если бы в расширенную коалицию вошли все пять фракций, то это было бы идеально, но фракция КПУ всегда является стойкой оппозицией. «Поэтому я в данном случае говорю о четырех фракциях», - сказал председатель ВР.

Он заметил, что в случае, если будет договоренность о создании новой коалиции, то одной из фракций, входящий в состав нынешней коалиции, придется заявить о своем выходе. «Но в таком случае эта политическая сила будет проигрывать, поскольку находиться под стрелами», - сказал В.ЛИТВИН.

Кроме того, добавил он, если одна из фракций выйдет из нынешнего состава коалиции и на протяжении месяца не будет создана новая коалиция, то Президент Украины будет иметь все основания для обнародования указа о роспуске парламента. «Но я не допускаю такого варианта и не думаю, что депутаты его допустят», - сказал он.

Председатель ВР также отметил, что фракция Блока Литвина не принимает участия в наработке документов относительно возможности создания нового варианта коалиции. «Участия в подготовке документов мы не принимали и поэтому, как все фракции, будем знакомиться с ними, если они будут обнародованы», - сказал В.ЛИТВИН.