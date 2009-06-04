Соглашение ПР и БЮТ украли с компьютера Тимошенко?

Службу безопасности Украины обвиняют в обнародовании секретных коалиционных договоренностей Партии регионов и БЮТ. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета "Сегодня".

В начале недели в интернете появилось подробное изложение коалиционных договоренностей БЮТ и Партии Регионов. В частности, по распределению должностей. В обеих фракциях это не вызвало восторга.

«Информация была настолько точной, как говорится, до последней запятой, что становится сразу понятным, что ее мог «слить» в СМИ только тот, кто имеет на руках проект договоренностей, — сказал источник, близкий к переговорам. — В полном виде он есть только у трех человек. У Виктора Януковича, но тот компьютером не пользуется, и у него текст имелся в распечатанном виде. Второй экземпляр — в ноутбуке Бориса Колесникова, но тот всегда с ним. Третий экземпляр — в кабминовском компьютере Юлии Тимошенко. Вывод напрашивается, что забрали информацию именно из компьютера премьера. Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что это могла сделать только СБУ. Если это так, то спецслужба попросту украла информацию и передала в прессу».

Пресс-секретарь главы СБУ Марина Остапенко отреагировала на эту версию коротко: «Бред! Спецслужба политикой не занимается. И досужие слухи не комментирует». Но информированный источник в СБУ оказался не столь категоричным: «В принципе, мы не против, наоборот, были бы очень рады иметь такие крутые возможности доступа к информационным системам. Однако сейчас они, к сожалению, значительно скромнее. Говоря о данном случае, — СБУ компьютеры не взламывала, в чужие ноутбуки не вторгалась. Подобные разговоры — некрасивая провокация со стороны тех, кто их распространяет. Однако отрицать, что мы имеем точные данные о переговорах по ПРиБЮТ я не буду. Слава богу, есть еще в Украине честные люди — их благодарить надо за высокую сознательность».