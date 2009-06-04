Тимошенко собирает бютовцев
11:09, 04 июня 2009Политика
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Будут говорить о "ширке"?
|Сергей Мищенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.
По его словам, заседание состоится в 19.30.
«Поэтому до заседания фракции мы не можем принимать никакого решения», - сказал С.МИЩЕНКО.
По его словам, это касается не только вопроса создания коалиции, но и изменений в Конституцию, кадровых вопросов и т. п.
Ранее заседание фракции БЮТ планировалось на сегодня на 19.30.
В то же время первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключил, что договоренности о создании коалиции могут быть достигнуты уже сегодня вечером.
«Я не исключаю, что такие договоренности будут достигнуты поздно вечером», - сказал он.
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