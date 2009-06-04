Тимошенко собирает бютовцев

11:09, 04 июня 2009
Политика
4499 0

Будут говорить о "ширке"?

Сергей Мищенко
Фракция БЮТ завтра проведет свое заседание, на котором может обсудить вопрос относительно создания новой коалиции, если его поднимет лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, заседание состоится в 19.30.

«Поэтому до заседания фракции мы не можем принимать никакого решения», - сказал С.МИЩЕНКО.

По его словам, это касается не только вопроса создания коалиции, но и изменений в Конституцию, кадровых вопросов и т. п.

Ранее заседание фракции БЮТ планировалось на сегодня на 19.30.

В то же время первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключил, что договоренности о создании коалиции могут быть достигнуты уже сегодня вечером.

«Я не исключаю, что такие договоренности будут достигнуты поздно вечером», - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter