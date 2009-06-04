«Ширку» провозгласят завтра?

Сегодня вечером, после возвращения из Польши, Тимошенко проведет «воспитательные» беседы с различными группами своей парламентской фракции. Об этом «Обкому» сообщил один из нардепов фракции БЮТ. Предмет этих встреч один: Юлия Владимировна будет убеждать депутатов в необходимости создания «широкой коалиции» с Партией регионов.

Кроме того, Тимошенко сегодня же намерена встретиться с депутатами от луценковской «Народной самообороны». Как сообщил один из нардепов от НС, «сегодня в парламент вызвали всех депутатов от «Самообороны». А официально о создании коалиции БЮТ и ПР, скорее всего, будет объявлено завтра».