Янукович и Тимошенко подошли к финальной стадии

Переговоры Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко о создании коалиции подошли к финальной стадии.

Об этом пишет сегодня газета «Дело».

По данным издания, вчера председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ провел закрытое заседание своей фракции. Лидер «регионалов» проинформировал однопартийцев о том, что переговоры с БЮТ о создании мегакоалиции подошли к финальной стадии.

Как сообщил «Делу» один из народных депутатов, присутствовавших на заседании, В.ЯНУКОВИЧ выступал не сам. Детали консультаций с командой Юлии ТИМОШЕНКО разъясняли Андрей КЛЮЕВ, Александр ЛАВРИНОВИЧ и Сергей КИВАЛОВ. Они входят в узкий круг главных переговорщиков. Основной дилеммой для «бело-голубых» в процессе консультаций стал вопрос, идти В.ЯНУКОВИЧУ на всенародные выборы или же избираться в парламенте.

Согласно неофициальной информации, условия создания широкой коалиции предполагают, что Президент (этот пост предложен В.ЯНУКОВИЧУ) будет избираться в парламенте. Однако «регионалы» еще не пришли к консенсусу в этом вопросе, пишет «Дело».

«Если наш лидер пойдет на всенародные выборы и, допустим, выиграет их, все равно придется договариваться с ТИМОШЕНКО, ведь ее политическая сила никуда к тому времени не улетучится и продолжит участвовать в политической жизни», — убежден «регионал» Владимир РЫБАК.

При этом источник «Дела» во фракции Партии регионов утверждает, что большинство членов фракции поддержали инициаторов коалиции с БЮТ. Хотя между двумя переговорными сторонами есть нерешенный вопрос.

«К примеру, нас не устраивает, что весь экономический блок в правительстве будет сформирован из «бютовцев», также пока не решен вопрос с отставкой главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО — это наши принципиальные позиции», — отметил собеседник «Дела».

Среди народных депутатов от Партии регионов также идет дискуссия о целесообразности введения императивного мандата, на чем настаивает Ю.ТИМОШЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ, по словам депутатов, присутствовавших на собрании фракции, обещал еще раз собрать их для принятия окончательного решения по Большому договору.

«Политсовет будет принимать окончательное решение о том, участвовать ли в тех наработках, которые есть, или нет», — отметил замглавы фракции Александр ЕФРЕМОВ. Но на всякий случай Партия регионов все же активизировала свои избирательные штабы в областях. В случае, если переговоры с БЮТ не увенчаются созданием коалиции, они оперативно включатся в избирательную кампанию В.ЯНУКОВИЧА, резюмирует издание.