Тимошенко улетела в Польшу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневным рабочим визитом в Республику Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, в Кракове она примет участие в праздновании 20-й годовщины свержения коммунистического режима в странах Восточной Европы.

Премьер-министр Украины в ходе празднования наряду с главами правительств других стран выступит с небольшой речью.

В ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ.

Торжественные мероприятия пройдут в королевском замке Вавеля.

В поездке главу украинского правительства сопровождает вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.