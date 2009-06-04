Тимошенко улетела в Польшу
08:58, 04 июня 2009Политика
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Мероприятия пройдут в королевском замке
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневным рабочим визитом в Республику Польша.
Как передает корреспондент УНИАН, в Кракове она примет участие в праздновании 20-й годовщины свержения коммунистического режима в странах Восточной Европы.
Премьер-министр Украины в ходе празднования наряду с главами правительств других стран выступит с небольшой речью.
В ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ.
Торжественные мероприятия пройдут в королевском замке Вавеля.
В поездке главу украинского правительства сопровождает вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.
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