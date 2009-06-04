Регионал считает, что Янукович не дед Мазай, чтобы спасать Снегурочку

Депутат от Партии регионов Сергей Головатый выступает против изменений в Конституцию в части избрания президента в парламенте.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

Депутат считает, что изменение способа избрания президента уничтожит "политическую систему, которая гарантирует Украине целостность, независимость, самостоятельное существование, как субъекта международного права и европейский вектор развития".

"Людям надо вернуть то, что у людей забрали, а именно на прошлых парламентских выборах, благодаря Тимошенко и Ющенко, отобрали право избирать депутатов, а избирают партийные мешки. Сейчас пытаются забрать у людей часто менять власть, парламент", - сказал он.

"Так называемая элита, это не элита, это просто циники, авантюристы и негодяи, которые пытаются отнять у народа самое драгоценное - всего на всего, один раз в 4 года избрать парламент, один раз в 5 лет избрать президента, ну возможно еще референдум или по НАТО или Евросоюзу", - заявил Головатый.

Комментируя информацию о возможном создании коалиции БЮТ и Партии регионов, он отметил: "Это слухи. Реальных шагов, реальных фактов нет, но если они состоятся - на это есть свои правила, есть Конституция, есть регламент".

"Конституция требует, чтобы в парламенте была коалиция. Сегодня она есть. Сегодня есть коалиция, которую возглавляет Тимошенко, она отвечает за все, что творится в стране уже последние 4 года. Отвечает она и президент Ющенко", - подчеркнул депутат.

"Я не вижу логики в том, что Янукович, который не отвечает за то, что произошло с Украиной за последние три года, пошел спасать Юлию Владимировну. Что, Янукович похож на деда Мазая, который будет спасать этого утопающего зайца в виде Снегурочки? Это не логично, я не могу себе этого представить", - сказал Головатый.

"Есть коалиция, она должна получить свое по заслугам за то, что они сделали за последний период премьерства Тимошенко. То же самое должен получить и Ющенко. Люди должны определить, кто будет президентом", - заявил он.

Украинская правда