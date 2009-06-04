Вице-спикер Госдумы РФ о Ющенко, демократии, Германии и Украине

Вице-спикер Госдумы России Александр БАБАКОВ считает, что избрание Президента Украины в Верховной Раде не означает отхода от демократии.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Позиция Президента Украины по вопросу возможных выборов главы государства в парламенте вполне понятна, однако я бы не стал ставить знак равенства между всеобщей выборностью как процедурой формирования органов власти и демократией вообще», - сказал А.БАБАКОВ.

Он отметил, что мир знает массу примеров демократических политических систем, где глава государства избирается в парламенте - в Германии или в Италии.

Вице-спикер Госдумы РФ уверен, что это нисколько не снижает ни легитимность президентов этих стран, ни эффективность функционирования всего государственного организма.

«По большому счету, сейчас все это не самое главное. Украина в настоящее время нуждается в общественном согласии, а не в демонстрации даже самых принципиальных конституционных позиций», - считает А.БАБАКОВ.

По его мнению, разногласия по этому вопросу в украинской политической элите еще раз продемонстрировали отсутствие политического консенсуса и хоть сколько-нибудь прочных договоренностей о путях развития Украинского государства и общества.