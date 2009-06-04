Эксперт: Янукович во втором туре проиграет Яценюку

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ прогнозирует, что осенью Украину ожидает еще большее обострение экономического кризиса, и вследствие этого будет падать электоральная поддержка правительства и его руководства.

Такое мнение В.ГОРБАЧ высказал на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, это означает отсутствие перспектив для Ю.ТИМОШЕНКО выиграть президентские выборы. “Для Юлии ТИМОШЕНКО не важно быть Президентом, для нее важно иметь всю полноту власти в собственных руках”, - сказал он.

По убеждению политолога, пакт с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ - последний шанс для Ю.ТИМОШЕНКО закрепиться на волне падения собственной популярности.

“Это для нее последний шанс, она идет на все жертвы, в том числе на падение своей популярности, для того, чтобы закрепиться в статусе одного из ведущих лидеров и политических игроков”, - сказал он.

Говоря о мотивах В.ЯНУКОВИЧА согласиться на создание коалиции из БЮТ, В.ГОРБАЧ отметил, что результаты социологических опросов, где лидер Партии регионов проигрывает во втором туре Арсению ЯЦЕНЮКУ, “психологически мотивируют” В.ЯНУКОВИЧА, что лучше договориться с Ю.ТИМОШЕНКО.

Он также исключает возможность применения силового сценария. “Силовой вариант невозможен по одной причине – отсутствии силы”, - сказал В.ГОРБАЧ.