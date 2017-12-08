Ивано-Франковский облсовет просит СБУ проверить возможность сотрудничества УПЦ МП с ФСБ России

15:48, 08 декабря 2017
Политика
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Депутаты облсовета считают, что «для прикрытия антигосударственной деятельности структуры Русской православной церкви на территории Украины присвоили себе название «Украинская православная церковь».

Депутаты облсовета назвали деятельность УПЦ МП угрожающей для украинской государственности / Фото УНИАН

Ивано-Франковский облсовет считает, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) работает против украинского государства и призывает Службу безопасности Украины проверить ее деятельность на возможность сотрудничества с российскими спецслужбами, в частности ФСБ России.

Как передает корреспондент УНИАН такое обращение об антиукраинской деятельности Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории государства сегодня приняли депутаты облсовета на своей сессии к президенту Украины Петру Порошенко, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел Украина, Иерархам украинских церквей, верным Украинской православной церкви (МП).

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«Православная церковь Московского патриархата, которую в будущем следует называть Русской православной церковью в Украине, на протяжении всего своего существования на территории нашего государства выступала орудием русификации украинского народа, до сих пор остается ведущей информационной силой в гибридной войне, которую ведет Российская Федерация против Украины», - говорится в документе.

Депутаты считают, что «для прикрытия антигосударственной деятельности структуры Русской православной церкви на территории Украины присвоили себе название «Украинская православная церковь».

«Такое наименование не соответствует антиукраинскому содержанию РПЦ, и оно незаконно присвоено. В результате этой умышленной манипуляции РПЦ миллионы украинцев переживают большой обман, поскольку убеждены, что ходят в украинскую Церковь. Эффективные результаты антиукраинской деятельности и негативного влияния УПЦ МП подтверждаются путем нагнетания противостояния среди верующих, расколом украинского общества на религиозной основе и в результате указанного - затруднение объединения традиционных украинских церквей в единую поместную Церковь», - сказано в обращении.

По мнению депутатов «именно при опосредствованном содействии структур УПЦ МП в Украине издается и распространяется много литературы выраженного антиукраинского направления.

В документе отмечается, что «в своих проповедях священнослужители Русской православной церкви запрещают верующим молиться на украинском языке».

Угрожающими для украинской государственности в условиях «гибридной войны» являются факты поддержки УПЦ (МП) проявлений сепаратизма в Украине и российской военной агрессии.

Исходя из вышеизложенного и с целью консолидации украинского народа депутаты требуют: активизировать процессы по созданию Единой Поместной Церкви в Украине, Министерству информационной политики Украины всесторонне доносить информацию обществу и раскрывать сущность антиукраинской пропаганды, раскольнической деятельности УПЦ (МП), а от Службы безопасности Украины принять неотложные мері и проверить возможную причастность священнослужителей УПЦ (МП) к сотрудничеству с ФСБ РФ и другими спецслужбами государства-агрессора.

Обращение поддержали 60 депутатов областного совета, присутствовавших на сессии.

Как сообщал УНИАН, недавно разгорелся громкий скандал между Русской Православной Церковью и Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, которые 25 лет находятся в большом противоречии. месяц назад между двумя церквами начался секретный диалог. Москва предложила патриарху Филарету примирения. В свою очередь Филарет поставил условие признания со стороны РПЦ своей церкви и снятия анафем. Режим секретности не выдержала РПЦ и российские СМИ, которые сообщили, что "Филарет просит Кирилла помиловать его и вернуться в лоно РПЦ". В УПЦ КП такую версию опровергли. Филарет заявил о готовности встретиться с главой РПЦ, но не отказаться от автокефалии.

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