Ивано-Франковский облсовет просит СБУ проверить возможность сотрудничества УПЦ МП с ФСБ России

Ивано-Франковский облсовет считает, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) работает против украинского государства и призывает Службу безопасности Украины проверить ее деятельность на возможность сотрудничества с российскими спецслужбами, в частности ФСБ России.

Как передает корреспондент УНИАН такое обращение об антиукраинской деятельности Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории государства сегодня приняли депутаты облсовета на своей сессии к президенту Украины Петру Порошенко, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел Украина, Иерархам украинских церквей, верным Украинской православной церкви (МП).

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«Православная церковь Московского патриархата, которую в будущем следует называть Русской православной церковью в Украине, на протяжении всего своего существования на территории нашего государства выступала орудием русификации украинского народа, до сих пор остается ведущей информационной силой в гибридной войне, которую ведет Российская Федерация против Украины», - говорится в документе.

Депутаты считают, что «для прикрытия антигосударственной деятельности структуры Русской православной церкви на территории Украины присвоили себе название «Украинская православная церковь».

«Такое наименование не соответствует антиукраинскому содержанию РПЦ, и оно незаконно присвоено. В результате этой умышленной манипуляции РПЦ миллионы украинцев переживают большой обман, поскольку убеждены, что ходят в украинскую Церковь. Эффективные результаты антиукраинской деятельности и негативного влияния УПЦ МП подтверждаются путем нагнетания противостояния среди верующих, расколом украинского общества на религиозной основе и в результате указанного - затруднение объединения традиционных украинских церквей в единую поместную Церковь», - сказано в обращении.

По мнению депутатов «именно при опосредствованном содействии структур УПЦ МП в Украине издается и распространяется много литературы выраженного антиукраинского направления.

В документе отмечается, что «в своих проповедях священнослужители Русской православной церкви запрещают верующим молиться на украинском языке».

Угрожающими для украинской государственности в условиях «гибридной войны» являются факты поддержки УПЦ (МП) проявлений сепаратизма в Украине и российской военной агрессии.

Исходя из вышеизложенного и с целью консолидации украинского народа депутаты требуют: активизировать процессы по созданию Единой Поместной Церкви в Украине, Министерству информационной политики Украины всесторонне доносить информацию обществу и раскрывать сущность антиукраинской пропаганды, раскольнической деятельности УПЦ (МП), а от Службы безопасности Украины принять неотложные мері и проверить возможную причастность священнослужителей УПЦ (МП) к сотрудничеству с ФСБ РФ и другими спецслужбами государства-агрессора.

Обращение поддержали 60 депутатов областного совета, присутствовавших на сессии.

Как сообщал УНИАН, недавно разгорелся громкий скандал между Русской Православной Церковью и Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, которые 25 лет находятся в большом противоречии. месяц назад между двумя церквами начался секретный диалог. Москва предложила патриарху Филарету примирения. В свою очередь Филарет поставил условие признания со стороны РПЦ своей церкви и снятия анафем. Режим секретности не выдержала РПЦ и российские СМИ, которые сообщили, что "Филарет просит Кирилла помиловать его и вернуться в лоно РПЦ". В УПЦ КП такую версию опровергли. Филарет заявил о готовности встретиться с главой РПЦ, но не отказаться от автокефалии.