Филарет заявил о готовности встретиться с главой РПЦ, но не откажется от автокефалии

На этой неделе разгорелся громкий скандал между Русской Православной Церковью и Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, которые 25 лет находятся в большом противоречии. Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Как стало известно, месяц назад между двумя церквами начался секретный диалог. Москва предложила патриарху Филарету примирения. В свою очередь, Филарет поставил условие признания со стороны РПЦ своей церкви и снятия анафем. Но режим секретности не выдержали российские СМИ, которые выдали сообщение вроде – "Филарет просит Кирилла помиловать его и вернуться в лоно РПЦ".

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Журналист ТСН.Тиждень Сергей Гальченко говорит, что РПЦ в Москве на своем соборе значительно сузила права своей дочери УПЦ МП. Один из примеров - теперь в каждом храме УПЦ МП в Украине священники должны поминать патриарха Кирилла.

22 ноября в Выдубицком монастыре патриарх Филарет за обедом в ближайшем окружении архиереев и священников своей церкви сообщил, что Москва обратилась к ним через свою церковь в США с предложением примирения и хочет договариваться.

На тот момент Россию уже посетили две делегации Киевского патриархата, где обсуждали с окружением патриарха Кирилла условия этого примирения.

"Встреча была конструктивной. Речь шла о преодолении тех противоречий, тех отношений, которые сложились между русской и украинской церквями за последние более 25 лет", - сообщил Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский УПЦ (КП).

За обедом Филарет озвучил присутствующим свои условия - признание Москвой УПЦ Киевского патриархата и снятие с него анафемы, которая была наложена Москвой в 1990-ых. Те же, в свою очередь, просят снизить градус вокруг Московского патриархата. Филарет попросил присутствующих все держать в секрете, потому что это было условие РПЦ до предстоящего архиерейского собора Русской православной церкви в Москве, который должен был начаться 29 ноября.

"Они просили не сообщать о встрече и письме до того времени, пока он не будет рассмотрен на архиерейском соборе. Объяснение – чтобы не было негативных воздействий до того, как архиереи непосредственно на соборе услышат это письмо", - сообщили в УПЦ КП.

Украинская сторона свои договоренности выполнила, а российская использовала ситуацию. О такой угрозе у патриарха Филарета сигналы были, но он все равно решился на риск. Еще перед официальным обнародованием решения собора - российские СМИ начали выходить с такими заголовками, а их уть новости проста и оскорбительна: Филарет попросил прощения и хочет вернуться в лоно Русской церкви. Скандал вспыхнул.

Версия первая. ФСБ против Кирилла

Переговоры с Киевским патриархатом от Москвы вели председатель отдела внешних связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев, его заместитель Николай Балашов и секретарь отдела Игорь Якимчук. Заместителя Алфеева Николая Балашова связывают с российскими спецслужбами. Он имеет прямой доступ к разделу "Религия" в информагентстве Интерфакс. Именно "Интерфакс" выдал информацию о непубличных переговорах патриарха Кирилла и патриарха Филарета. Поэтому одна из первых версий скандала: ФСБ и Кремль пошли против позиции Кирилла и попытки наладить отношения с Киевским патриархатом, по сути, разрушив все договоренности.

"Та информация, которая пошла в СМИ мировые - мощно пропагандистская о том, что Киевский патриархат пошел на поклон к Московскому патриархату. Понятно, что эту международную волну будет значительно труднее перебить, чем в Украине", - считает Александр Саган, религиовед.

В Киеве всю ситуацию с такой пропагандистской трактовкой переговоров восприняли очень остро и обнародовали письмо к патриарху Кириллу. Его увезла в Москву делегация Киевского патриархата еще 20 ноября. Это письмо Кирилл называл основным техническим инструментом для продвижения нужных решений собора. Филарет согласился и написал письмо по формуле "прощаю и прошу прощения", он призвал остановить разделение, восстановить молитвенное общение, снять анафемы.

Версия 2. Спецоперация раскол УПЦ КП

"Примирение не произошло. Почему не произошло? Потому, что собор, воспользовавшись моим обращением, направил его не на примирение и на решение вопроса автокефалии Украинской церкви, а направил на то, что якобы мы хотим вернуться к Московскому патриархату. Я хочу заявить твердо, никакого покаяния, что я выбрал путь автокефальной украинской церкви, не было, нет и не будет никогда", - заявил Филарет.

Во время разговора патриарх УПЦ КП сообщил, что думал, что обращение могут использовать для раскола.

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"Думал. Поскольку думал, что эти переговоры могут быть по-разному восприняты нашим епископатом и духовенством. Я предупреждал, независимо от того, как закончатся эти переговоры, какое будет решение архиерейского собора, чтобы мы оставались едиными. Для нас единство имеет большее значение, чем автокефалия", - сказал он.

"Пока никаких предложений о встрече нет. И не было. Я бы, конечно, согласился. Но от своей позиции – автокефалии Украинской церкви - не отступил бы", - добавил глава УПЦ КП.

Поэтому пока все подвешено в воздухе. Очевидно, сейчас в Москве идут консультации, что делать дальше. С одной стороны - без вопроса признания УПЦ КП диалог прекратится. А с другой - Киевскому Патриарху теперь придется оправдываться перед украинским обществом и паствой, почему были эти тайные переговоры, визиты в Москву и слова извинения. Не факт, что объяснения удовлетворят всех.

Версия 3. Покорение Онуфрия

Скандал с письмом патриарха Филарета почти полностью перекрыл не менее скандальную историю на этом же архиерейском соборе в Москве, где присутствовал практически весь епископат Украинской Православной Церкви Московского Патриархата во главе с митрополитом Онуфрием, произошло значительное урезание и сужение прав УПЦ МП.

Например, ранее устав Украинской православной церкви принимался и утверждался в Киеве - сейчас его должен благословить патриарх Кирилл.

Создание, переформатирование епархий УПЦ МП тоже визируется в Москве архиерейским собором. "Украина имеет свой церковный суд, но высшую инстанцию этого высшего церковного суда архиерейский собор в Москве. Это прописано в уставе РПЦ? Абсолютно верно", - считает Саган.

Также Собор в Москве заставил вспоминать во всех украинских храмах Московского патриархата Кирилла. Это, очевидно, в разы увеличит отток верующих, ведь не секрет, что во многих церквях о Кирилле священники не вспоминают, чтобы не радикализировать паству.

Единственным сомнительным достижением УПЦ МП в Москве есть разве, что теперь центр управления этой церковью будет в Киеве, но сделано это было специально - в противодействие законопроекту.

"В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, где ввовдяться определенные ограничения для церквей, чей религиозный центр находится в государстве-агрессоре. И для того, чтобы в судах иметь такой серьезный козырь, даже в уставе записано, что центр находится в Киеве. Но как может центр находиться в Киеве, когда высший церковный суд, когда создание епархий, когда устав утверждаются только в Москве", - убежден религиовед.

Поэтому, под лозунгом российских СМИ о расширении прав УПЦ МП де-факто и де-юре произошло их сужение. Здесь не спасает смена центра управления, ведь все хорошо понимают, что центр принятия решений находится в Москве. И несмотря на всю скандальность ситуации и очередной информационный проигрыш Украины есть один небанальный вывод: Русская церковь вышла с инициативой к Филарету вынужденно. Позиции Московского патриархата в Украине буквально тают. Еще два десятилетия назад в Украине было 70% всех приходов Русской церкви.