Посол Франции призывает украинские власти обеспечить независимость НАБУ

20:05, 07 декабря 2017
Политика
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Там призвали политическое руководство Украины сделать необходимое, чтобы все антикоррупционные органы могли выполнять свою миссию в надлежащих условиях.

Посольство Франции присоединилось к заявлениям относительно работы НАБУ \ фото УНИАН

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон призывает украинские власти обеспечить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и создать антикоррупционный суд. Об этом говорится в заявлении французского дипломата.

Читайте такжеРазгром НАБУ лишит Украину шанса получить деньги от Запада - Аслунд"Эффективность в борьбе с коррупцией в Украине зависит, кроме прочего, от обеспечения независимости НАБУ и создания Антикоррупционного суда", - отметила Дюмон.

"С сожалением отмечаем, что парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, несмотря на позицию своего руководителя, не смог выполнить свою работу, которую ждут украинцы в этой сфере. Призываем политическое руководство сделать все необходимо, чтобы все антикоррупционные органы могли выполнять свою миссию в надлежащих условиях", - заявила посол Франции.

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Теги: #ситуация набу#франция работа набу