Законопроект об "убийстве": в НАБУ рассказали о "большом плане" по уничтожению их деятельности

Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля (№7362) является частью большого плана по уничтожению НАБУ и САП.

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Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном пресс-службой НАБУ. «Отдельные народные депутаты и политики 6 декабря 2017 года распространили заявления о необходимости «установления парламентского контроля» над деятельностью НАБУ. В качестве механизма такого «контроля» представители двух фракций правящей коалиции предложили законопроект, который полностью уничтожает гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро», - говорится в заявлении.

В НАБУ утверждают, что данный законопроект упрощает процедуру увольнения директора НАБУ через выражение ему недоверия большинством голосов в парламенте.

«Такой же механизм освобождения от должности предлагают применять и к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая осуществляет процессуальный надзор над расследованиями детективов НАБУ», - говорится в сообщении.

Также в НАБУ отметили, что законопроект значительно расширяет полномочия комиссии внешнего контроля НАБУ путем предоставления ее членам доступа к государственной тайне и права проверять не только завершенные и переданные в суд дела, но и текущие расследования.

Бюро отмечает, что в случае принятия этого законопроекта «будет нанесен сокрушительный удар по независимости новосозданных антикоррупционных органов и тех достижений в борьбе с коррупцией, которых им удалось достичь, несмотря на системное сопротивление правящих элит. К сожалению, существует большая вероятность, что данный законопроект может быть принят в ближайшее время».

«Убеждены, указанные шаги являются частью большого плана, который вошел в активную фазу на прошлой неделе, главной целью которого является уничтожение НАБУ и САП, блокирование расследований в отношении топ-чиновников и освобождение топ-коррупционеров от ответственности», - подчеркнули в ведомстве.

НАБУ обращает внимание, что закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» установил четкие требования к контролю над деятельностью НАБУ и его подотчетности, которыми не обладает ни один правоохранительный орган в Украине.

«С момента создания Национальное бюро четко соблюдало эти требования и будет делать это и в дальнейшем. Считаем, если народным избранникам действительно небезразлична дальнейшая судьба страны, они направят усилия на скорейшее создание независимого антикоррупционного суда и предоставление Бюро права на автономное прослушивание», - резюмировали в Бюро.

Как известно, в Верховной Раде 6 декабря зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля (№7362). Авторами законопроекта выступили председатели фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народного фронта» Артур Герасимов и Максим Бурбак.

Документом предлагается предоставить возможность парламенту освобождения от должности директоров Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно документу, вопрос о выражении недоверия лицу, что влечет отставку с занимаемой должности руководителей новосозданных антикоррупционных органов, может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины президентом Украины, Кабинетом министров Украины и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Согласно действующей редакции закона о Национальном антикоррупционном бюро, директор Бюро освобождается от должности, в частности, в случае подачи письменного заявления о прекращении полномочий по собственному желанию, назначении или избрании на другую должность с его согласия, невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, несоответствия ограничениям относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, несвоевременного представления декларации, приобретения гражданства другого государства или наличия заключения комиссии по проведению независимой оценки (аудита) о неэффективности деятельности Национального бюро и ненадлежащем исполнении обязанностей его директором или приговора суда.

Авторы законопроекта №7362 предлагают уточнить норму о вступлении в силу приговора суда, как основания для освобождения от должности парламентом директора НАБУ.

В случае принятия соответствующего законопроекта, парламент сможет увольнять директора НАБУ, если в отношении него вступил в силу приговор суда «в связи с совершением преступления или уголовного проступка (кроме неосторожного уголовного проступка) или привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией».

Кроме того, законопроектом №7362 предлагается разрешить проводить аудит деятельности НАБУ, в том числе по уголовным производствам, досудебное расследование которых не завершено. Если документ будет принят, в рамках аудита будет проводиться также проверка осуществляемых НАБУ оперативно-розыскных мероприятий, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод людей.