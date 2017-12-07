В Европарламенте выразили "полную поддержку" работе НАБУ и призвали к консолидации в Украине

В Европейском парламенте выступили в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины и призвали к консолидации с целью преодоления коррупции.

Об этом говорится в заявлении европейских депутатов и членов группы друзей Европейской Украины, распространенном в четверг в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"Мы хотели бы выразить нашу полную поддержку работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое возглавляет Артем Сытник. Мы убеждены, что для того, чтобы активизировать усилия НАБУ, необходимо ускорить процесс создания антикоррупционного суда", - говорится в заявлении.

Депутаты также "присоединились к президенту Порошенко в его просьбе к Верховной Раде и ожидают, что нынешний проект закона "Об антикоррупционных судах" будет снят с повестки дня и значительно пересмотрен".

"Наконец, мы хотим подчеркнуть, что ожидаем настоящей консолидации и совместной работы всех государственных институтов и всех, кто принимают решения, в настоящей борьбе с коррупцией. Эта задача, несомненно, является важнейшим элементом повестки дня ассоциации Украина-ЕС и, что еще более важно, остается одним из основных требований и ожиданий людей в современной постмайданной Украине", - убеждены члены ЕП.

Они также приветствуют сегодняшнее заявление президента Украины и его призыв бороться с коррупцией с "большей решимостью".