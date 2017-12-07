Венгрия призвала СММ ОБСЕ мониторить ситуацию на Закарпатье из-за "напряженности" в регионе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществлять постоянный мониторинг ситуации на Закарпатье из-за "напряжения" в регионе.

Об этом он сказал во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, которое транслировалось на сайте организации.

"Венгрия поддерживала Украину во многих сферах. Мы поставляли газ на основе реверсного потока, мы финансировали много проектов, в том числе инфраструктурных и институциональных, и именно поэтому для нас было настоящим разочарованием, когда в сентябре украинский парламент принял закон об образовании. Этот закон лишает уже существующих прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, когда дело касается образования, и образования на родном языке", - подчеркнул Сийярто.

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Он утверждает, что этот закон «абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, в том числе обязательствам в рамках ОБСЕ».

«Именно поэтому, мы ожидаем, что Украина будет соблюдать международные правила и полностью восстановит права меньшинств в вопросах образования. И мы надеемся, что будет возможно избежать принятия дополнительных законодательных актов, которые нарушат права меньшинств, в частности закона об использовании языка и закона о гражданстве, проект которого уже находится на повестке дня украинского парламента. Эти законодательные акты могут подпитывать дальнейшие националистические настроения вместо возможности сохранения образцовой модели внутреннего этнического сосуществования", - заявил глава МИД Венгрии.

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Венгрия обеспокоена "напряжением на Закарпатье", где, по его словам, проживает 150 тысяч венгров.

"Состоялись антивенгерские демонстрации, также мобилизовали людей из других частей Украины, когда наши национальные символы были осквернены и раздавались антивенгерские лозунги. Именно поэтому мы призываем к постоянному присутствию наблюдателей СММ в Закарпатской области", - заявил Сийярто.

Он напомнил, что мандат СММ распространяется на территорию всей Украины, и поэтому "не должно быть препятствий для постоянного присутствия наблюдателей ОБСЕ на местах на Закарпатье".

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее выводы будут обнародованы ориентировочно 11 декабря.

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявлял, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины, а также будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украина и ЕС.

Кроме того, Сийярто заявил, что Будапешт потребует от ЕС ввести санкции против Украины, если Киев не внесет изменения в языковые положения закона об образовании.

В конце октября Венгрия заявила, что выступает против проведения 6 мая в Брюсселе заседания Комиссии Украина-НАТО.