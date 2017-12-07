Тотальная борьба с коррупцией: чему Украине стоит поучиться у Румынии (видео)

Румыния была одной из самых коррумпированных стран Европы. Долгое время именно коррупция мешала стране вступить в ЕС. Украине действительно есть чему поучиться у соседей.

Главу антикоррупционного департамента Румынии считают легендой. Лаура Ковеши чуть ли не каждый день сажала по одному коррупционеру. Только за прошлый год она открыла уголовные дела на 3 министров, 16 судей и 47 мэров. За решеткой оказались экс-премьер Румынии и брат бывшего президента. Также был арестован и отстранен от должности мэр Бухареста.

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А что же произошло в Украине после появления НАБУ, САП и НАПК? В деятельность НАБУ постоянно вмешиваются СБУ и ГПУ. Да и между собой антикоррупционные органы часто конфликтуют. Давно обещанные антикоррупционные суды до сих пор не созданы. А старые суды одного за другим отпускают фигурантов коррупционных дел. Самые громкие коррупционные скандалы закончились фактически ничем. Сайт электронного декларирования продолжает работать с перебоями.