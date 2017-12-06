США помогли Украине выявить более $3 миллиардов похищенных денег - Госдеп

Помощь, которую США оказывают Украине в борьбе с коррупцией, способствовала выявлению более 3,24 миллиарда долларов похищенных средств.

Читайте такжеВ ЕС признали законным замораживание активов Януковича и его сынаОб этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США по случаю проведения в Вашингтоне Глобального форума по возврату активов.

В частности, отмечается, что, начиная с 2013 финансового года, правительство США ужесточило антикоррупционные усилия Украины путем укрепления украинской правовой системы, правоохранительных органов в контексте проведения расследований, гражданского общества и таможенного контроля.

"Зарубежная помощь США помогла, чтобы Украина взыскала около $1,3 млрд наличными и выявила более $3,24 млрд похищенных государственных средств", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что американские сотрудники правоохранительных органов привлечены к работе Национального антикоррупционного бюро Украины с целью предоставления помощи в развитии потенциала по борьбе с коррупцией и возможностей возвращать активы, а также для усиления антикоррупционных усилий Украины в целом.

Как отмечается, поддержка США способствовала проведению расследования 333 уголовных дел, разработке 207 сообщений о подозрении и окончательной обработке 108 обвинений по делам, связанным с коррупцией. По этому поводу сказано, что текущие программы поддержки будут основываться на этих достижениях.