11 стран НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества с Украиной - СМИ

11 государств-членов НАТО, в том числе Германия, выразили несогласие с действиями Венгрии в отношении блокирования евроатлантических инициатив Украины из-за закона об образовании. О соответствующее письмо 11 государств со ссылкой на неофициальную информацию сообщило венгерское издание Magyar Nemzet, передает "Европейская правда".

В письме государства четко дали понять, что конфликт между Венгрией и Украиной не должен выноситься в плоскость НАТО.

Кроме того, они заявили, что не совсем понимают, в чем заключается проблема, и не считают ее настолько сложной, чтобы из-за нее ставить под угрозу стратегические интересы Альянса.

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В письме также говорится о том, что противоречия в НАТО на высоком уровне в отношении Украины являются сигналом для Москвы, поскольку любые разногласия в альянсе являются успехом для РФ.

Как известно, Венгрия не будет поддерживать евроатлантические усилия Украины до отмены закона об образовании.

Закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, языковые положение которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызывали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

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Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, на языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявлял, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, которые способствуют евроинтеграции Украины, а также инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.