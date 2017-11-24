Венгрия не будет поддерживать евроатлантические усилия Украины до отмены закона об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто повторил тезис о «дискриминационности» украинского закона об образовании и заявил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены закона.

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Об этом он заявил на полях саммита «Восточного партнерства» сегодня в Брюсселе, сообщает Радио Свобода. «Мы не можем этого сделать и поддержать евроатлантические усилия (Украины), ведь Киев пренебрег правами нацменьшинств и грубо нарушил Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, вступившее в силу в начале сентября», - сказал Сийярто.

По его словам, если для Украины важно интегрироваться в структуры ЕС и НАТО, она должна выполнить свои международные обязательства, в частности отозвать «дискриминационный» в отношении нацменьшинств Украины закон об образовании. Только в этом случае Украина снова может рассчитывать на полноценную поддержку Венгрии, отметил венгерский чиновник.

Он также подчеркнул, что Венгрия "не принесет в жертву закарпатских венгров на алтаре мировой политики».

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее вывод по закону будет готов к декабрю.

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявлял, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины, а также будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, Сийярто заявил, что Будапешт продолжит добиваться от Киева внесения изменений в закон об образовании, а если это не будет сделано, то потребует ввести санкции Европейского Союза против Украины.

В конце октября Венгрия заявила, что выступает против проведения 6 мая в Брюсселе заседания Комиссии Украина-НАТО.