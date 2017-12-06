Саакашвили под Радой - журналисту: "Потеряйся!" (видео)

Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 6, 2017

Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили появился в палаточном городке у здания Рады. Видео с опальным политиком опубликовал журналист ВВС Джон Фишер.

Сначала журналист спросил, как себя чувствует Саакашвили, на что тот ответил: "Замечательно".

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После этого Фишер спросил, собирается ли он сдаваться. В ответ лидер "Руху нових сил" посоветовал тому "потеряться".

Ранее Михаил Саакашвили во время выступления со сцены в палаточном городке у Верховной Рады заявил, что генпрокурор Юрий Луценко является "двоечником", напомнил об отсутствии у него юридического образования и заявил, что не планирует являться к нему на допрос.