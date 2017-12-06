Саакашвили назвал Луценко "двоечником без чести и совести" и отказался являться в ГПУ

Михаил Саакашвили во время выступления со сцены в палаточном городке у Верховной Раді заявил, что генпрокурор Юрий Луценко является «двоечником», напомнил об отсутствии у него юридического образования и заявил, что не планирует являться к нему на допрос.

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«Вчера Луценко нагло врал, в том числе по поводу моего статуса. На депутатов возбудили дела на счет того, что они якобы восприпятсвовали законным действиям. Депутаты воспрепятствовали похищению человека, так как у нас все документы на руках», - заявил Саакашвили.

«Этот человек понятия не имеет про право. Второкурсники юридического факультета знают намного больше, чем так называемый генпрокурор Украины. Поэтому я хочу заявить следущее. Я не буду являться никакому лжегенеральному прокурору, он двоечник неграмотный, незаконный. Я не считаю его генеральным прокурором Украины», - заявил он.

При этом Саакашвили добавил, что готов принять следователя в лагере у Верховной Рады.