В США прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили

В США заявили, что следят за событиями в Киеве вокруг задержания и бегства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом во время брифинга сказала официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науерт.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией и за тем, что происходит в Киеве. Мы в тесном контакте с правительством Украины. Как вы знаете, мы находимся с ним в хороших отношениях. Но это не означает, что мы согласны с ними абсолютно во всем. Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации. Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам", - сказала Науерт.

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США требуют от Украины действовать в рамках закона по делу Саакашвили.

"Если она (украинская власть) задерживает, арестовывает кого-то, то это должно быть в соответствии с законами и нормами этой страны, а также соответствовать международным обязательствам в сфере прав человека", - подчеркнула представитель Госдепа США.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Прокуратура открыла уголовное производство о препятствовании народными депутатами действиям правоохранителей, которые задерживали Саакашвили.

Позже, во время выступления в ВР, Луценко заявил, что следствие даст оценку действиям восьми народных депутатов в деле побега Саакашвили.

По словам генпрокурора, среди них - действующие народные депутаты Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко и Виктор Чумак.