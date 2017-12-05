Луценко первым сегодня выступит в Раде - депутат

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко первым сегодня выступит в Верховной Раде, руководители других правоохранительных органов могут докладывать уже завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал лидер фракции "БПП" Артур Герасимов.

На вопрос относительно информации о том, что экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили якобы финансировали из России, Герасимов отметил, что большинство имеющейся информации - из открытых источников.

"Она говорит о том, что существуют серьезные подозрения о том, что Саакашвили финансировался командой Януковича, а именно Курченко", - сказал депутат.

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Он пояснил, что это одна из причин, по которым сегодня первым из четырех приглашенных в парламент руководителей правоохранительных структур будет докладывать именно генеральный прокурор.

"Если сегодня мы, например, не успеем заслушать всех представителей правоохранительных органов, то мы продолжим это заседание завтра и завтра продолжим это заслушивание", - отметил лидер фракции «БПП».

Он высказал мнение, что сегодня успеют выступить только один или два руководителя.

Герасимов также отметил, что выступление Луценко должно быть открытым.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Герасимов заявил о необходимости срочно заслушать в парламенте руководителей ГПУ, СБУ, НАБУ и САП по поводу конфликтов между ними. Сегодня Герасимов заявил, что руководителей правоохранительных органов необходимо заслушать еще и по поводу ситуации с Саакашвили.

Сегодня народные депутаты пригласили на 16.00 в Верховную Раду руководство Генпрокуратуры, СБУ, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Справка УНИАН. Сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили, силовики провели обыски.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования.