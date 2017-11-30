Сурков надеется на проведение следующей встречи с Волкером в начале 2018 года

Помощник президента РФ Владислав Сурков надеется на проведение следующей встречи со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером в начале 2018 года.

Об этом Сурков сказал в комментарии ТАСС.

"Скорее всего, уже в новом году. Надеюсь, что в начале следующего года", - сказал Сурков.

Он считает, что пришло время принять на заседании Совета безопасности ООН проект российской резолюции о размещеннии миротворческих сил ООН на востоке Украины.

"Мы с Куртом отлично друг друга понимаем. Позиция России по окончательному замирению Донбасса предельно ясно выражена в нашем проекте резолюции Совбеза ООН. Что тут обсуждать? Принимать надо", - заявил Сурков.

Он уверен, что "Россия выступила с реалистической и реализуемой мирной инициативой", и утверждает, что те, кто не поддерживает российское видение размещения миротворцев, "не хотят мира".

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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил согласие на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ

20 сентября Порошенко во время выступления на общих прениях 72-й сессии Генассамблеи ООН, сказал, что гибридные «миротворческие предложения» от Москвы являются ее желанием легализовать своих «марионеток» на Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасности и политического присутствия ООН на Донбассе.

13 ноября в Белграде (Сербия) состоялась встреча Волкера и Суркова. По ее итогам американская сторона заявила, что США и РФ продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции относительно путей достижения мира.

В свою очередь Сурков сообщил, что Волкер передал ему предложения к российскому проекту резолюции Совета безопасности ООН по размещению миротворцев на Донбассе. «Детально обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация признала приемлемыми. Мало, конечно. Но все-таки три - не равно нулю. Лучше, чем ноль», - отметил Сурков.

Перед встречей Волкера и Суркова в Белграде издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. иностранных миротворцев ООН.