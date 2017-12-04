Завтра в Минске обсудят заключительные детали освобождения украинских заложников – Геращенко

Заключительные детали по освобождению украинских заложников с оккупированной территории будут обсуждаться 5 декабря в Минске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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«В Минске состоится очередная группа 5-го декабря. Там будут определенные заключительные детали проходить (по освобождению заложников – УНИАН)", - сказала она.

При этом Геращенко подчеркнула, что «никаких деталей ни по фамилиям, ни по списку, ни по дате предоставить мы не можем для того, чтобы все произошло».

Она напомнила, что речь идет об освобождении 74 украинских граждан, содержащихся на оккупированной территории, в обмен на 306 человек.

Геращенко отметила, что также ведется работа над тем, чтобы «были хорошие новости для тех политзаключенных, которые находятся в Российской Федерации».

«Нет пока у нас каких-то конкретных здесь дат, но я хочу заверить вас, что в поле зрения, в центре нашего внимания, на всех международных площадках эти вопросы поднимаются», - сказала Геращенко.