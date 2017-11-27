Геращенко отреагировала на обеспокоенность Ягланда по возможному выходу РФ из Совета Европы

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы и дальше будет настаивать на невозврате делегации Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко в социальной сети Facebook.

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Так она прокомментировала озабоченность генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда тем, что РФ может покинуть Совет Европы.

"То, что РФ украла часть территории Украины, Грузии, его не беспокоит, то, что РФ нарушает права человека и создала территорию бесправия в оккупированных регионах, - тоже не беспокоит генсека СЕ. То, что, если Европа позволит РФ нарушать базовые европейские принципы и права человека, то Европа останется без Европы, что это будет уже другая, деградированная Европа, - тоже не приходит в голову генсеку СЕ. Как и то, что его заявления являются самодеятельностью, идут вопреки решениям Комитета министров СЕ и резолюциям ПАСЕ", - отметила Геращенко.

"Мы живем во время определенной деградации европейских институтов и их внешнего послабления - той же Россией. Можно это принять и плыть по течению, можно это констатировать и пытаться этому противостоять. Украинская делегация в ПАСЕ точно выбирает второй путь, по большому счету - он первый и правильный", - заявила первый заместитель председателя парламента.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в комментарии изданию The Financial Times выразил обеспокоенность, что Российская Федерация может покинуть Совет Европы.

По словам Ягланда, Москва может покинуть организацию, если ее требования не будут выполнены, что в итоге лишит 140 млн россиян возможности обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, в котором треть дел касается РФ.

"Это действительно будет очень, очень плохо, если Россия выйдет, потому что конвенция и суд очень важны для российских граждан", - сказал Ягланд.

"Это будет иметь негативные последствия для Европы, потому что мы будем иметь Европу без России. Это будет большим шагом назад для Европы", - подчеркнул Ягланд.

Ягланд отверг слухи, что чиновники из Москвы угрожали выйти из организации в частных разговорах с ним. Но генеральный секретарь СЕ предупредил, что отказ платить взносы в бюджет организации или отказ выполнять решения Европейского суда по правам человека может привести к самостоятельному выходу РФ из организации или выходу по инициативе других государств.