Законопроект о реинтеграции Донбасса будет рассматриваться на следующей пленарной неделе - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет рассматриваться на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, на согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк возмутился, что с повестки дня исчез законопроект о реинтеграции Донбасса.

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На это Парубий сообщил: "После консультаций, в том числе с дипломатами, я хочу вам сказать, что рекомендуется законопроект №7163 на следующей неделе, и, возможно, даже начать с него пленарную неделюя. Потому что он достаточно масштабный, имеет около 700 поправок. Это (рассмотрение - УНИАН) займет, возможно, даже полный день для этого законопроекта".

Да, добавил спикер, есть рекомендация, чтобы этот законопроект рассматривался в споконой атмосфере, а не в "передбюджетной атмосфере".