Парубий подписал закон о выходном дне в Украине 25 декабря

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней», которым 25 декабря (католическое Рождество, - УНИАН.) устанавливается праздничным днем и отменяется выходной день 2 мая.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте парламента. Отмечается, что документ направлен на подпись президенту.

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Как сообщал УНИАН, 16 ноября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней». За данное решение проголосовали 238 народных депутатов.

Документом установлено, что отныне не только 7 января, но и 25 декабря является праздничным и нерабочим днем. Кроме того, депутаты поддержали предложение Парубия об исключении 2 мая (Дня международной солидарности трудящихся) из перечня праздничных и нерабочих дней.