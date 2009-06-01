Умер один из основных свидетелей по делам Гонгадзе и Чорновола

После шестилетнего пребывания в коме умер бывший руководитель аппарата Министерства внутренних дел генерал милиции Эдуард Фере.

Об этом УНИАН сообщила директор Департамента связей с общественностью и международных отношений Министерства внутренних дел Украины Инна КИСИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Э.Фере находился в коме с 2003 года. Все это время он лежал в госпитале МВД.

24 ноября 2006 года в интервью газете «Коммерсант-Украина» заместитель генерального прокурора, начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат КУЗЬМИН заявил, что Э.Фере является важным свидетелем в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и деле о гибели лидера НРУ Вячеслава Чорновола.