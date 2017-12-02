Журналисты нашли элитный конный комплекс Онищенко в Германии (видео)

Пока НАБУ разыскивает депутата-регионала за коррупционные газовые схемы, он тем временем устраивает конные турниры в маленьком немецком селе. ТСН удалось разыскать поселок Герцлаке, где он недавно зарегистрировался как постоянный житель, и расспросить, что думают о нем соседи.

Читайте такжеСуд Испании рассматривает экстрадицию Онищенко, он освобожден условно - СМИИз местных жителей воочию его мало кто видел, в основном слышат о нем по новостям. А вот мэр поселка Ганс Бескендт рассказал, что впервые встретился с Онищенко в марте. "Он позвонил мне на мобильный. Хотел познакомиться и рассказать о планах", - говорит Бескендт.

Нардеп-беглец сразу оформил в Герцлаке прописку и подал ходатайство о разрешении на проживание в Германии. Однако Онищенко здесь паспорт получить не спешит, поскольку хочет стать президентом Украины, говорит мэр поселка.

Тем временем, территория элитного конного комплекса в поселке составляет 90 га, здесь находится и имение нардепа-беглеца. Приобрел он его в 2013 году. Сейчас он покупает новых скакунов и планирует спортивный турнир, куда пригласит 20 тыс. посетителей и мировых звезд.