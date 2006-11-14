Ющенко не ждет от парламента ревизии политического курса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что заслушивание отчета министра обороны и министра иностранных дел парламентом не влечет за собой ревизии внешнеполитического курса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью журналистам сегодня.

Президент подчеркнул, что давал свою оценку вышеупомянутым министрам неоднократно и его позиция по этому поводу не изменилась.

Он подчеркнул, что рассматривает отчеты министров в парламенте не в контексте ревизии внешнеполитического курса государства.

При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что осуществление внешнеполитического курса относится к его компетенции.

Он также подчеркнул, что никаких изменений в плане интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры не будет.