НУ-НС заявляет, что о новой коалиции ни с кем не договаривается

Фракция НУ-НС не принимает участия ни в каких переговорах относительно создания нового формата коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

«Мы не ведем переговоры ни о какой коалиции. Мы до сегодняшнего дня работаем в той коалиции, которая существует», - сказал он.

В то же время он заметил, что из-за того объема информации, который появился в СМИ, фракция НУ-НС будет выносить данный вопрос на обсуждение совета коалиции.

«Не может двух коалиций существовать одновременно. Это первый вопрос, который мы будем ставить на повестку дня», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.