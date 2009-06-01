НУ-НС заявляет, что о новой коалиции ни с кем не договаривается
11:45, 01 июня 2009Политика
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Мартыненко определил первый вопрос
Фракция НУ-НС не принимает участия ни в каких переговорах относительно создания нового формата коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.
«Мы не ведем переговоры ни о какой коалиции. Мы до сегодняшнего дня работаем в той коалиции, которая существует», - сказал он.
В то же время он заметил, что из-за того объема информации, который появился в СМИ, фракция НУ-НС будет выносить данный вопрос на обсуждение совета коалиции.
«Не может двух коалиций существовать одновременно. Это первый вопрос, который мы будем ставить на повестку дня», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.
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